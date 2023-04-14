  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya tepki
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya tepki

Yeniakit Publisher
2023-04-14 23:28:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya tepki göstererek, "İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik "aşağılık bir saldırı" daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunun insan hakkı ve özgürlük olmadığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu aşağılık saldırının faillerini ve buna izin veren Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum.

Yapılan bütün uyarılara rağmen Müslümanların değerlerine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırıların özgürlük kisvesi altında koruma altına alınması ve buna benzer eylemlerin her geçen gün artması kabul edilemez bir hal almıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum."

Ali Erbaş'tan Miraç mesajı
Ali Erbaş'tan Miraç mesajı

Gündem

Ali Erbaş'tan Miraç mesajı

Miraç Kandili'nde Ali Erbaş'tan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde depremzedeler ve İslam alemi için dua! O mesajı
Miraç Kandili'nde Ali Erbaş'tan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde depremzedeler ve İslam alemi için dua! O mesajı

Gündem

Miraç Kandili'nde Ali Erbaş'tan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde depremzedeler ve İslam alemi için dua! O mesajı

Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü
Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü

İSLAM

Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü

Enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı
Enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı

Gündem

Enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23