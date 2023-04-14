Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik "aşağılık bir saldırı" daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunun insan hakkı ve özgürlük olmadığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu aşağılık saldırının faillerini ve buna izin veren Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum.

Yapılan bütün uyarılara rağmen Müslümanların değerlerine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırıların özgürlük kisvesi altında koruma altına alınması ve buna benzer eylemlerin her geçen gün artması kabul edilemez bir hal almıştır.

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Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum."