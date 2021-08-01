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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "geçmiş olsun" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Van'da meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 19:24:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "geçmiş olsun" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, selden etkilenenlerin acısını yürekten paylaştığını belirterek, "Ülkemizi ve insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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