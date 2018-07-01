Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Eylül için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi gibi kaybolan, kaçırılan, acımasızca öldürülen çocuk haberlerinin gündemi kararttığını hatırlattı.

Küçük Eylül'ün vahşice katledildiğini belirten Erbaş, insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğünü ve yüreklerin parçalandığını kaydetti.

Erbaş, bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adaletin mutlaka tecelli edeceğini vurgulayarak, "Biz inanıyoruz ki herkes, çağının şahidi ve sorumlusu olarak iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp, yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CANİLER ELİM BİR AZABA ÇARPTIRILACAK

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekvir Suresi'ne atıf yaparak, bütün zalimlerin yaptıklarından hesaba çekileceği mahşer gününde, diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günah nedeniyle öldürüldüğü sorulduğu zaman canilerin elim bir azaba çarptırılacağını vurguladı.

Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi, çocukların maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Başta yavrumuzun ailesi olmak üzere, vicdanı sızlayan herkese başsağlığı diliyor, aziz milletimizin hiçbir ferdinin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."