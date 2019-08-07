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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Terör örgütlerine yönlendirilebilecek olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor”

Irak Fıkıh Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim özellikle terör örgütlerine yönlendirilebilecek durumda olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor” dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Terör örgütlerine yönlendirilebilecek olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor”

Irak Fıkıh Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim özellikle terör örgütlerine yönlendirilebilecek durumda olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı Ahmed Hasan et Taha ve beraberindeki alimlerle bir araya geldi. Mekke’de bulunan Cidde Din Hizmetleri Ataşelik Binası’nda gerçekleşen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.


Başkan Erbaş, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların kardeşlerimizin burada birliğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “İnşallah hiçbir problem yaşamadan Arafat vakfesini de tamamlayarak hacılarımızın görevlerini yerine getirmesini sağlamış oluruz” dedi.


Irak Fıkıh Konseyinin yaptığı faaliyetlerin çok önemli olduğunu dile getiren Erbaş, “Bağdat asırlar boyunca ilmin merkezi olmuş bugün de sizlerin sayesinde bunu devam ettiriyor. Bunun kesintiye uğramasına asla müsaade etmemeliyiz. Milletlerin, devletlerin hayatında zaman zaman inişler, çıkışlar olabilir önemli olan sabırla ve tahammül din-i mübini İslam’ı gençlere, çocuklara intikal ettirmek. Bunun için de ilim ve eğitim faaliyetlerinden başka yol olmadığını düşünüyorum. Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Yapabilecekleri önemli işbirliklerinden birisinin de Irak’tan Türkiye’ye öğrenci gönderildiği takdirde onların Uluslararası İlahiyat Fakültesi ve Uluslararası İmam Hatip Liselerinde eğitim almalarını sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, şöyle konuştu:


“Bizim özellikle terör örgütlerine yönlendirilebilecek durumda olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor. Bu nokta da her türlü katkıyı sağlarız.”


Irak Fıkıh Konseyi Başkanı Ahmed Hasan et Taha ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Görüşmeye katılan konsey üyeleri yapmış oldukları çalışmalarla ilgili Başkan Erbaş’a bilgi verdi.


Görüşmede Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Cidde Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
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