Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban vekaletini TDV’ye verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bağış işlemini hac ibadeti için bulunduğu Medine’de gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplere kolaylık dileyen Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl da kurban vekaletimi Vakıf medeniyetinin temelinin atıldığı Peygamber şehri Medine’de Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah kabul eylesin.”