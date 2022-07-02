  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban vekaletini TDV’ye verdi
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban vekaletini TDV’ye verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2022 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu”na kurban bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:10:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban vekaletini TDV’ye verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bağış işlemini hac ibadeti için bulunduğu Medine’de gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplere kolaylık dileyen Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl da kurban vekaletimi Vakıf medeniyetinin temelinin atıldığı Peygamber şehri Medine’de Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah kabul eylesin.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23