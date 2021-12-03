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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak görme engelli, işitme engelli ve bedensel engelli kategorilerinde yoğun çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:17:00 - 2021-12-03 18:21:40
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli öğrencileri kabul etti

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Kani Karaca Görme Engelli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile Melike Hatun Camisi İşitme Engelliler Kur'an Kursu öğrenci ve velilerini makamında kabul etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Erbaş, bugünün engellilere yönelik çalışmaların daha da gelişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının engellilere yönelik çalışmalarından bahseden Erbaş şunları kaydetti:

"Diyanet İşler Başkanlığı olarak öteden beri engellilerimize yönelik yoğun çalışmalarımız var. Görme engelli Kur'an kurslarımız var. Braille alfabesi ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar var. İşitme engeliyle ilgili İslam dünyasında ilk defa Türk İşaret Dilinde Dini Kavramlar Sözlüğü hazırladık. Binlerce adet bastık ve engellilerimize ulaştırmaya çalıştık. Başta görme ve işitme engellilerimiz olmak üzere bütün engellilerimizle ilgili olarak eğitim programları düzenledik. Üç yüz kadar imamımıza, Kur'an kursu öğreticimize Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezimizde işaret dili eğitimi, Braille alfabesini okuma eğitimi verdik. Şimdi bu hocalarımız görme ve işitme engellilerle ilgili onlara yardımcı oluyorlar. Açılan Kur'an kurslarımızda o eğitime katılan ve o eğitim programını bitirerek sertifika alan hocalarımız bu dersleri veriyorlar. Yine bazı camilerimizde işaret dili tercümanlarımız var."

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Kabulde Kani Karaca Görme Engelli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ilahiler okudu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık'ı “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir. 

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