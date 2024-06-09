Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet’in Mekke mutfağında incelemelerde bulundu

Hac dolayısıyla Mekke’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 30 bine yakın Türk hacı adayının günlük yemeklerini hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke mutfağını ziyaret etti. Hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası ve akşam yemeğinin hazırlandığı mutfağı gezen Başkan Erbaş, burada incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Hacı adaylarımıza en güzel bir şekilde hizmet ediyoruz”

Burada konuşan Başkan Erbaş, 65’i aşçı olmak üzere 200’ü aşkın personelin görev yaptığı mutfakta her gün 30 bin hacı adayına yemek çıkarıldığınıbelirterek, “Hamdolsun hacı adaylarımıza en güzel bir şekilde, her alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz.” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yemek hizmetlerini çok önemsediklerini ifade ederek,mutfak hizmetlerini verirken hijyen koşullarının gözetildiğini ve Türk hacı adaylarının damak tadına uygun yemeklerin hazırlandığını söyledi.

“2024 haccına hazırlanan en iyi organizasyon ödülünü aldık”

Başkan Erbaş, “Geçen yıl hacılarına en çok hizmet sunan organizasyonda birincilik ödülü aldık Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Bu yıl da 2024 haccına en iyi hazırlanan organizasyonu Türkiye olarak biz aldık.” diye konuştu. Mekke Ayniyat Ekip Başkanı Hamit Albayrak ise, yemeklerin gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin denetimiyle çıkarıldığını ifade ederek, hazırlanan yemeklerin sıcak ve soğuk dağıtım zincirleriyle hacı adaylarının kaldığı otellere sevk edildiğini söyledi.

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Mekke Ayniyat ile Servis Ekip Başkanlığı ziyareti

Başkan Erbaş, mutfak ziyaretinin ardından Ayniyat ve Servis Ekip Başkanlıklarında da incelemelerde bulundu. İlk olarak Ayniyat Ekip Başkanlığına gelen Başkan Erbaş, Ekip Başkanı Hamit Albayrak’tan Türk hacılarına yönelik verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Servis Ekip Başkanlığında da incelemelerde bulunan ve Ekip Başkanı Mehmet Aydın’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, daha sonra sahada görevli personele telefonla mesaj göndererek Türk hacı adaylarına yönelik verilen servis hizmetlerindeki çalışmaları sordu.

Sahada görevli ekiplerde Başkan Erbaş’ın mesajına cevap vererek, çalışmalarda herhangi bir sıkıntının olmadığını, her şeyin planlandığı gibi gittiğine işaret ettiler. Daha sonra Başkan Erbaş, personeli tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.