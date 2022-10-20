Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan ve Türk şehitliklerinin yanında bulunan ‘Şehitlik Camii’nde ezan okudu.

“Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 3’üncü Toplantısı”na katılmak üzere Azerbaycan’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okudu ve daha sonra cemaate akşam namazını kıldırdı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “Azerbaycan Bakü’de Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından inşa edilen ve kardeşliğimizin bir nişanesi olan Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okumak nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar ezan seslerinden mahrum eylemesin.” ifadelerine yer verdi.

{relation id:1691003 slug:'diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-japonyada-cuma-hutbesi-irad-etti'}