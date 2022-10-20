  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de ezan okudu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ezan okudu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 02:58:00 - 2022-10-20 03:02:39

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan ve Türk şehitliklerinin yanında bulunan ‘Şehitlik Camii’nde ezan okudu.

“Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 3’üncü Toplantısı”na katılmak üzere Azerbaycan’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okudu ve daha sonra cemaate akşam namazını kıldırdı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “Azerbaycan Bakü’de Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından inşa edilen ve kardeşliğimizin bir nişanesi olan Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okumak nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar ezan seslerinden mahrum eylemesin.” ifadelerine yer verdi.

Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti
Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

İSLAM

Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da konferans verdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da konferans verdi

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da konferans verdi

Diyanet'ten müthiş hamle! Ali Erbaş tanıttı
Diyanet'ten müthiş hamle! Ali Erbaş tanıttı

Gündem

Diyanet'ten müthiş hamle! Ali Erbaş tanıttı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi

Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi

Ali Erbaş’tan Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı
Ali Erbaş’tan Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı

Aktüel

Ali Erbaş’tan Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı

Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı
Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

İSLAM

Ali Erbaş, Yusuf el-Karadavi'nin cenazesine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu vazife bizim omuzlarımızda
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu vazife bizim omuzlarımızda

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu vazife bizim omuzlarımızda

Ali Erbaş'ı hedef alan 'cahil' Fatih Altaylı'nın İslam düşmanlığı depreşti! Hasan Karakaya'nın tanımladığı o sıfatların hakkını yine verdi
Ali Erbaş'ı hedef alan 'cahil' Fatih Altaylı'nın İslam düşmanlığı depreşti! Hasan Karakaya'nın tanımladığı o sıfatların hakkını yine verdi

Medya

Ali Erbaş'ı hedef alan 'cahil' Fatih Altaylı'nın İslam düşmanlığı depreşti! Hasan Karakaya'nın tanımladığı o sıfatların hakkını yine verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Kendini bilmez iki sapkın...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Kendini bilmez iki sapkın...

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Kendini bilmez iki sapkın...

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Ekonomi

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman?
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman?

Ekonomi

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman?

Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı
Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı

İSLAM

Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Uzman Erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Uzman Erbaş alınacak

Ekonomi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Uzman Erbaş alınacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami temeli atılmayan üniversite neredeyse kalmadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami temeli atılmayan üniversite neredeyse kalmadı

İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami temeli atılmayan üniversite neredeyse kalmadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı

İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı

İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı

{relation id:1691003 slug:'diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-japonyada-cuma-hutbesi-irad-etti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23