Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir”

Fransa programlarının ardından beraberindeki heyetle Almanya’ya geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği Temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

Köln DİTİB Merkez Camii Konferans Salonu’nda gerçekleşen iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Ramazan ayındaki şu manzaraya bakar mısınız? İftar vesilesiyle toplanmış hepimiz ezan anını bekliyoruz. Dünyada hiçbir yerde böyle bir manzara yok. Hiçbir kimse ne bir lokma ekmek yiyebiliyor, ne bir damla su içebiliyor. Çünkü Rabbimiz böyle emretmiş. Biz onun emrine riayet ederek rahmetinden istifade ediyoruz.” dedi.

Ramazan ayının millete istikamet belirleyen, hayır, iyilik ve infak yolundaki gayretlerini arttıran büyük bir irfan mektebi olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Ramazan ayında gönüller coşar, insanlar birbirlerine daha çok yardım ederler, zekat mükellefi olan Müslüman zenginler zekâtlarını genelde Ramazan ayında verirler. Çünkü fakir fukara, garip guraba kardeşlerimiz iftar sofralarında, sahur sofralarında sıkıntı yaşamasınlar. Ramazan, orucu, iftarı, sahuru, teravihi, mukabelesi ile bir medeniyet mektebidir. Ramazan, arzu ve ihtiraslarımızı teskin ve ruhumuzu terbiye ettiğimiz bereketli bir şifa mevsimidir. Ramazan bizi takvaya ulaştıran, bizdeki salih amel bilincimizi ve hesap verme şuurumuzu canlı tutan bir Kur’an ayıdır.”

“Bizim en güçlü yanımız ailemiz”

Yeryüzünde iyiliğin ve adaletin hakim olması için çalışma vazifesinin hem kadının hem de erkeğin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Biliyoruz ki huzurlu bir insan ve toplum için önce sağlıklı bir aile olmalıdır. Aile rahmetin, sevginin, muhabbetin, sadakatin merkezidir. Aileyi sağlamlaştırdığımızda pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir. Bizim en güçlü, en sağlam yönümüzün ailemiz olduğunu sadece biz söylemiyoruz herkes söylüyor. Aile, dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvası yaşayarak hissettiği bir sevgi ocağıdır” ifadelerini kullandı.

“İnancını kaybeden kimliğini de kaybeder”

Başkan Erbaş, ailelerin çocuklarına inanç ve değerlerini öğretmediğinde yanlış inançların tuzakları ile karşı karşıya kaldığını, terör ve istismarcı yapıların eline düşebildiğine vurgu yaparak, “Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder. Dilimizi çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Çocuklarımız mutlaka medeniyetimizi, milli değerlerimizi kendi dilimizden öğrenmelidir. Kendi dilimizden öğrenmediğimiz zaman başka dillerden öğrendiğimiz o medeniyet eksik kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Başkan Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turan Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Almanya DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç da katıldı.