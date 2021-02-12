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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'üç aylar' paylaşımı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'üç aylar' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği ve Ramazan ayının habericisi üç aylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:45:00 - 2021-02-12 20:46:41
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'üç aylar' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip 'üç aylar' başlangıcı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ramazan ayının habercisi üç aylar

Tövbe kapıların açıldığı, rahmetin yağdığı ve Ramazan ayının habercisi olan üç aylar geldi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır." dediği Recep ayı 13 Şubat'ta (yarın) başlıyor.

Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği mübarek günle ilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ali Erbaş'tan üç aylar mesajı

Erbaş sosyal medya hesabından, "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını mübarek kılsın ve bizi Ramazan’a kavuştursun." paylaşımında bulundu.

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Yorumlar

543

amin allah hayırlısıyla sağlıkla sıhhatla oruca kavuşmayı tüm ümmete nasip eylesin amin bu virüslerden mutasyonlardan ümmeti allah kurtarsın amin
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