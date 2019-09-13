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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kabulü

Erbaş, Uluslararası İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki ve beraberindeki Mesai Hamide Komitesi heyetini kabul etti- Ali Erbaş:- "Filistin, bütün ümmetin meselesidir. Bizim kalbimizde Filistin'in ayrı bir yeri vardır"

13 Eylül 2019 Cuma 18:54
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kabulü

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki ve beraberindeki Mesai Hamide Komitesi heyetini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin iki büyük ülkesi olan Türkiye ve İran yetkililerinin bir araya gelerek istişareler yapmasının önemine değindi.

Erbaş, İran'da düzenlenecek olan Vahdet Konferansı’nın bu yılki temasının "Filistin" olarak belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Filistin, bütün ümmetin meselesidir. Bizim kalbimizde Filistin’in ayrı bir yeri vardır. Vahdet, tevhit, birlik, beraberlik bizim önemsediğimiz kavramlardır. İnşallah bu kavramların bütün müminler için yapmış olduğu o telkin, o davet Müslümanlar arasında gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulümler karşısında Müslümanların daha hassas olmaları ve daha dik durmalarının önemine işaret eden Erbaş, bütün dünya Müslümanlarının Kudüs ziyaretlerini artırarak Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu her zaman bütün dünyaya hatırlatmaları gerektiğini vurguladı.

Uluslararası İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki ise kabulden dolayı teşekkür ettiği Başkan Erbaş'ı kasımda İran'da düzenleyecekleri Vahdet Konferansı'na davet etti.

Kabulde, İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:54
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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