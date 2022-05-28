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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yaklaşık 500 yıldır sürdürülen geleneğe uygun olarak ezan okudu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 17:57:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın açılış töreni için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Kentteki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne ziyarette bulunan Erbaş, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen minareden ezan okuma geleneğini devam ettirerek, minareye çıkarak yatsı ezanını okudu.

Erbaş daha sonra caminin yanındaki Gazi Hüsrev Bey ile Gazi Murat Bey'in türbelerini de ziyaret ederek dua etti.

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