Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, Roman gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Romanların yaşadığı mahalleyi ziyaret ederek, buradaki gençlerle sohbet etti.

Erbaş,Edirne programının ikinci gününde Yıldırım Mahallesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi'ndeki Havlucu Ahmet Efendi Kur'an Kursunu ziyaret etti.

"KUMAR OYNANAN YER İLİM YUVASI OLDU"

Gençlik merkezi gönüllüsü Onur Selamsız, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl öncesine kadar içerisinde kumar oynanan yerin gençlik merkezine dönüştürülmesiyle gençlerin de kaderinin değiştiğini belirtti.

Selamsız, okuma azmi artan gençlerin artık üniversite sınavlarını kazanmaya başladıklarını ifade ederek, "Kumar oynanan bu yer ilim yuvası oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da mekanların Allah rızasına uygun işler yapılmasıyla şeref kazandığını belirterek, bu merkezin de bu yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Gençleri tebrik eden Erbaş, "Sizleri tebrik ediyorum. Bu faaliyetlerin daha da artması için müftülüğümüz, camilerimiz, imamlarımız, Kur'an kurslarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Hizmette sınır yok. Elimizden geldiği kadar hatta gücümüzü aşan noktalarda dahi hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerin daha donanımlı, daha eğitimli olması ve camilerle daha fazla buluşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

Daha sonra Erbaş, hat sanatıyla besmele yazılı şilti, Selamsız'a verdi. Onur Selamsız da Erbaş'a, Mega Spor Kulübü'nün kaşkol ve formasını hediye etti.