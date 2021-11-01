  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi başvurusu başladı mı?
Ekonomi

Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi başvurusu başladı mı?

Diyanet personel alımları ne zaman başlayacak? Diyanet imam alımları, diyanet müezzin-kayyım alımları ile diyanet Kur’an öğreticisi alımları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki 2021 diyanet alımları ne zaman? Diyanet alımları başladı mı 2021? diyanet alım başvuruları nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:18:00 - 2021-11-01 15:22:06
Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi başvurusu başladı mı?

Diyanet başta imam olmak üzere müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi olmak üzere personel alımı yapıyor. 5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.

Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi başvurusu başladı mı?

Diyanet personel alımı için başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Diyanet imam müezzin başvuru şartları

Diyanet personel alım şartları neler? Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibarıyla unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2021 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleĢmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Diyanet alımları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında açık bulunan 5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atama için sınav yapılacak. Başvuru yapacakların, en az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu, sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ile daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmaması gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 1-15 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak. Sınavlar ve sınavların sonuçlarıyla ilgili bütün duyurular, Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda sağanak yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.
Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu
Dünya

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu

Konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir hayli arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, BAE ve Pakistan arasınd..
Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem
Dünya

Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem

​​​​​​​Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay