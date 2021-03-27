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Oruç Diyanet Hakkâri Ramazan imsakiye 2021| Hakkâri sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Hakkâri sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Hakkâri Ramazan imsakiye 2021| Hakkâri sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Hakkâri sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Her sene evlerimize bir misafir olarak gelen Ramazan-ı Şerifle birlikte kalpler huzur bulur, ruhlar yeniden canlanır. Bu mübarek ayda Müslümanlar kıldıkları teravih namazlarıyla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimlerle ve teheccüd namazlarıyla manevi bir iklime girerler. Peki, Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Hakkari ilinde imsak ve iftar vakitleri saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 11:10:00 -
Diyanet Hakkâri Ramazan imsakiye 2021| Hakkâri sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Hakkâri sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayında ibadet etmeyi tavsiye gibi, sahur ve iftar vakitlerine karşı aynı hassasiyeti gösterirdi. Örneğin, Peygamber Efendimiz (s.a.v) sahur yemeği hakkında “Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” Başka bir hadisinde ise “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” buyurmuştur. İmsak ve iftar saatleri illere göre farklılık gösterdiği için herkes kendi oturduğu yerin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Hakkari İmsakiyesi 2021

Hakkari'de ilk imsak 04.01'de ilk iftar 18.45'de olacak.

 

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