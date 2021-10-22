Diyanet baldız fetvası nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "baldız fetvası" başlığıyla medyada yer alan haberlere tepki gösterdi. Cumhuriyet gazetesinin 21 Ekim 2021 tarihli nüshasındaki çarpıtılmış haberle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Cumhuriyet'in haberinde de, ustaca gizlense de net olarak görülen, "baldızla zina büyük günahtır" gerçeği, bazı mecralarda daha da çarpıtılarak, baldızla ilişki normalmiş gibi bir algı oluşturuldu. "Zina ilişkisinin mevcut nikahı düşürmeyeceği, ancak o yasak ilişkinin günah olmaktan da çıkmayacağı bilgisi", cahil solcular tarafından çarpıtılarak verildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, " İnsaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldı" ifadelerine yer vererek, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, vatandaşların yönelttiği sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş olduğunu hatırlattı.

Erbaş, İslam düşmanlarına ağzının payını verdi

Konu hakkında açıklama yapan Erbaş, fetva verilmesi ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağının İslam hukuku metodolojisine göre belirlendiğini, bu sonuçlar hakkında yapılan yorumların vahim sonuçlar doğurduğunu ve yanlış anlaşılmalara sebep verdiğini belirterek "Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.