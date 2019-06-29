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Diyanet alımları son dakika | DİB sözleşmeli personel alımı 2019

Diyanet alımları son dakika DİB sözleşmeli personel alımı 2019 ne zaman yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan "2019 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi" yayınladı. Yayımlanan duyuruda 2019 yılı sınav takviminin erişime açıldığı ifade edildi. Peki DİB sözleşmeli personel alımı için Hafızlık Tespit Sınavı, Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı,İlçe Müftülüğü Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı, Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, Sözleşmeli İmam-Hatip Alım Sınavı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat), İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı) gibi uygulanacak çeşitli kategorideki sınavların tarihi 2019 ne zaman? İşte Diyanet İşleri personel alımı sınav takvimine dair ayrıntılar...

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:44
Diyanet alımları son dakika | DİB sözleşmeli personel alımı 2019

Diyanet alımları son dakika DİB sözleşmeli personel alımı 2019 ne zaman yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan "2019 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi" yayınladı. Yayımlanan duyuruda 2019 yılı sınav takviminin erişime açıldığı ifade edildi. Peki DİB sözleşmeli personel alımı için Hafızlık Tespit Sınavı, Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı,  İlçe Müftülüğü Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı, Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, Sözleşmeli İmam-Hatip Alım Sınavı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat), İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı) gibi uygulanacak çeşitli kategorideki sınavların tarihi 2019 ne zaman? İşte Diyanet İşleri personel alımı sınav takvimine dair ayrıntılar...

Diyanet personellerinin yıl içerisinde girecekleri ya da girmek istedikleri sınavların tarihleri ve sınav çeşitleri Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sınav tarihleri...

DİB sözleşmeli personel alımı 2019 sınavları ne zaman?

Hac organizasyon sınavları bu sınavların en önde gelen sınavlarından birisi olmakla birlikte en geniş katılımlı sınav ise MBST (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sınavıdır.

2019 yılı Hafızlık Tespit Sınavı, Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı (Sözlü), İlçe Müftülüğü Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı, Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, Sözleşmeli İmam-Hatip Alım Sınavı, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat), İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı) ve diğer sınavların yapılacağı aylar henüz belli olmadı.

Hafızlık Tespit Sınavı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Müşavirlik/Ateşelik/Koordinatörlük Sınavı Ocak ayında yapılmaktadır. Eğitim Görvisi Sınavı, Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) Sınavı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Şubat ayında yapılmaktadır.

DİYANET 2019 PERSONEL ALIMLARI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı Şubat/Mart ayında yapılmaktadır.

Murakıplık Giriş Sınavı, Vaizlik Giriş Sınavı ve Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Şef) Şubat/Mart/Nisan aylarında yapılmaktadır. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Nisan ayında yapılmaktadır.

Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat) Nisan/Mayıs ayında yapılmaktadır.

İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı), Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilecek Personel Sınavları, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Seçme Sınavları Mayıs ayında yapılmaktadır.

İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Sözlü ve Uygulamalı) ve Hafızlık Tespit Sınavı Temmuz ayında yapılmaktadır.

Yurtdışı Din Görevlisi Sınavı (Sözlü) Ağustos ayında yapılmaktadır.

Müşavirlik/Ateşelik/Koordinatörlük Sınavı, Hafızlık Tespit Sınavı ve Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Eylül ayında yapılmaktadır.

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı (Sözlü), Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Uzman Vaizlik, Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği, Uzman İmam-Hatiplik, Başmüezzinlik) Ekim ayında yapılmaktadır.

Umre Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlilerine Yönelik Sözlü/Mülakat Sınavı Ekim/Kasım ayında yapılmaktadır.

Yurtdışı Hafızlık Tespit Sınavı Kasım ayında yapılmaktadır.

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı (Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık)* tarihi daha sonra belli olmaktadır.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:44
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  10. din hizmetleri uzmanı alımı
  11. vaizlik giriş sınavı
  12. murakıplık giriş sınavı
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  14. diyanet umre personeli alımı
  15. diyanet yurtdışı hafızlık tespit sınavı
  16. diyanet imam hatip alımları
  17. Diyanet müezzin alımı
  18. diyanet kayyım alımı
  19. müfettiş Yardımcılığı Sınavı
  20. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı
  21. Görevde Yükselme Sınavı
  22. diyanet görevde yükselme sınavı
  23. diyanet imamlık sınavı

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