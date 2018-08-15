Diyanet açıkladı: Ekonomik saldırıya karşı milli para kullanmak cihaddır!
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya TRT Diyanet'te dolarla ilgili açıklamada bulunarak “Yapılan saldırılara karşı milli para kullanmak cihad niteliği taşımaktadır” ifadelerinde bulundu.15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:24
TRT Diyanet TV’nin Ana Haber programına katılan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, dikkat çeken bir döviz açıklaması yaptı.
Kapukaya’nın açıklamasını, TRT spikeri Ahmet Cihat Sancar sosyal medya hesabından paylaştı.
Sancar’ın paylaşımına göre; Mehmet Kapukaya Ana Haber’de dolarla ilgili “Yapılan saldırılara karşı milli para kullanmak CİHAD niteliği taşımaktadır” dedi.
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