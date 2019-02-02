Diyanet 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formu imam müezzin kayyım

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına ilişkin son dakika alım ilanı yayımlandı. 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, başkanlık bünyesinde 9500 memur personel alımı yapılacağı aktarıldı. Peki Diyanet alım başvuruları ne zaman? Diyanet (DİB) personel alım şartları, Diyanet 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formu nereden doldurulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine KPSS puanları üzerinden 9500 memur alımı gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak.

DİB personel alım başvuru şartları

Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta "dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 7-15 Şubat 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.