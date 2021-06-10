Diyanet 2021 vekalet kurban fiyatı ne kadar?
Diyanet 2021 kurban vekalet fiyatları belli oldu mu? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte 2021 kurbanlık fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Kurban kesecekler küçükbaş kurban fiyatları ile büyükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ederken, diyanet 2021 yılı vakalet yoluyla urban kesim bedelini açıkladı. Peki Diyanet 2021 vekalet kurban fiyatı ne kadar?
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte 2021 kurbanlık fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Kurban kesecekler küçükbaş kurban fiyatları ile büyükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ederken, diyanet 2021 yılı vakalet yoluyla urban kesim bedelini açıkladı. Peki Diyanet 2021 vekalet kurban fiyatı ne kadar?
Diyanet 2021 kurban vekalet fiyatları
Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlenmişti.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma