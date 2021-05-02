Diyanet 2020 öğretmen (PDR) alımı sözlü sınav tercihleri başladı mı? 2021 PDR tercihleri başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2020 Yılı Öğretmen (PDR) alım başvuruları 30 Aralık, 13 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Diyanet Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) kadroları için 4-9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar tercih işlemlerini 30/04/2021 tarihinden itibaren 04/05/2021 tarihi 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Diyanetin öğretmen (PDR) alımı tercih başvurusu açıklaması şu şekilde:

1. Yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı esas alınacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla,

a) KPSS puanı yüksek olana,

b) KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

c) Doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

2. Adaylar 15 tercihte bulunacaklardır.

3. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

3.1. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum"

3.2. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

4. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

5. “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

6. Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşen adaylar asgari hizmet süresini tamamlamadan sağlık, aile birliği ve diğer mazeretler dâhil olmak üzere hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

7. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden 05/05/2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. Maddesinde belirtilen süre içerisinde atandığı görev yerine başlamayanların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesi gereğince iptal edilecektir.

9. Yer tespiti ve tercih işlemleri ile ilgili hususlar hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

Diyanet PDR ne iş yapar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "öğretmen" kadrosunda istihdam edilen PDR uzmanları, bireysel görüşme, psikolojik danışma, grup rehberliği ve seminer/sunum gibi çalışmalar yaparak aslında kendi işini yapıyor. Bazı meslektaşlarımız, İl müftülüğünün insiyatifiyle Aile İrşad ve Rehberlik bürolarında görev yapıyor bazı arkadaşlarımız da diyanet'e bağlı yurtlarda ve Kur'an kurslarında çalışıyor.

Diyanet PDR maaşları

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda çalışan bir PDR mezunu meslektaşımız, 4.000 TL civarında maaş alıyor. Evli-bekar olması, çocuk sahibi olup olmaması, mesai dışı çalışma yaparak ek ders alıp almaması gibi durumlara bağlı olarak bu ücret, aşağı veya yukarı yönde bir miktar değişiklik gösterebiliyor.