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Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diyaliz hastalarına Diyabet Eğitimi verildiği bildirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:49
Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diyaliz hastalarına Diyabet Eğitimi verildiği bildirildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Enkokronoloji ve Metabolizma Uzmanları Prof. Dr. Kevser Onbaşı ve Uzman Dr. Bünyamin Aydın ile Diyabet Hemşiresi, Fizyoterapist ve Diyetisyen tarafından diyaliz hastalarına verilen eğitimlerde diyaliz ve diyabet ile yaşamın kolaylaşması için önemli bilgiler verildi.


Prof. Dr. Kevser Onbaşı, diyabet okullarını hastane tarafından yılda iki defa gerçekleştirildiğini belirterek, “Açılan Diyabet Okullarında diyabetlilere hastalıklarını nasıl yöneteceklerini, tedavi yöntemlerini, beslenme, egzersiz, psikolojik uyum süreci gibi konular endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzman hekimleri, diyabet eğitim hemşiresi, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog olmak üzere her konu ayrıntılı bir biçimde konunun uzmanları tarafından katılanlara ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Okula devam eden katılımcılara da diyabet okulu eğitim belgesi verilmektedir” dedi.


Endokronoloji Uzmanı Dr. Bünyamin Aydın, diyabet hastalığının, dünyada ve ülkemizde çok sık görülen ve hayat boyu devam eden bir hastalık olduğunu söyleyerek,” Dengeli ve düzenli beslenme ayrıca egzersiz ile önlenebilir ya da geciktirilebilir. Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir. Eğitim, diyabet bakımının temel taşıdır. Çünkü diyabetlilerin günlük durumlarını yönetebilmeleri diyabet tedavisinde en önemli özelliktir. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, diyabette hasta eğitimi olmadığı zaman, diyabete bağlı gelişen hastalıkların dört kat daha fazla ortaya çıktığını göstermektedir" diye konuştu.


Eğitim sonunda katılımcılara Hastane Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Sarper Şahin ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurcan Edis tarından katılım belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:49
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