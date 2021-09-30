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Kadın - Aile Diyabet Okulunda yüz yüze eğitim
Kadın - Aile

Diyabet Okulunda yüz yüze eğitim

Karasu Devlet Hastanesinde diyabet hastalarına hizmet veren Diyabet Okulu Eğitimleri, pandemi sürecinin ardından yeniden yüz yüze yapılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:24:00 -
Diyabet Okulunda yüz yüze eğitim

Karasu Devlet Hastanesinde diyabet hastalarına hizmet veren Diyabet Okulu Eğitimleri, pandemi sürecinin ardından yeniden yüz yüze yapılmaya başlandı.
Karasu Devlet Hastanesi tarafından, Diyabet Hastalarının korona virüs pandemi sürecinde online olarak yapılan diyabet okulu eğitimi yüz yüze eğitimle gerçekleştirilmeye başlandı. Diyabet hastalarının günlük hayatlarını kolaylaştıran ve yaşam konforunu yükselten bilgilerin verildiği Diyabet Okulu Eğitimleri Dahiliye Uzmanı Yasin Çakıl, Göz Hastalıkları Uzmanı Selda Tokat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Enver İpek, Eczacı Özgün Barış Sucu, Diyetisyen Özge İpek, Sosyal Hizmet Uzmanı Makbule Yıldırım, Psikolog Beyza Biçer ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Aslı Çağlayan tarafından verildi.
Eğitimlere katılan hastalara katılım belgelerini Hastane Başhekimi Op. Dr. Celalettin Akyol, Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Bodur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız tarafından verildi. Kursa katılan diyabet hastaları öğrendikleri bilgilerin hayatlarını daha kolaylaştıracağını ifade ederek, hastane yöneticilerine ve eğitmenlere teşekkür etti.

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