THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Diyabet kör edebilir!

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında açıklama yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Ülkemizde her 9 kişiden biri diyabet hastası.Kontrol altına alınmayan diyabet bacak ampütasyonu, böbrek yetmezliği ve körlüğün başlıca nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:49
Diyabet kör edebilir!

Ülkemizde ve dünyada diyabetli hasta sayısının gittikçe arttığını söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre; 2017’de 451 milyon olan diyabetli hasta sayısının 2045 yılında 693 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde her 9 kişiden biri diyabetli ve yaklaşık 7 milyon diyabet hastası mevcut” diye konuştu.

Diyabetin oluşumu ve ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ertuğrul Taşan şunları söyledi:

“Tip 2 diyabet tip 1 diyabete göre daha sık görülüyor ve oluşturduğu kardiyovasküler komplikasyonlarile büyük sorun oluşturuyor. Her 10 tip 2 diyabet hastasından 8’i kalp krizi ve inme gibi bu makrovasküler komplikasyonlardan ölüyor. Yine tüm dünyada travmatik olmayan bacak ampütasyonlarının, diyaliz gerektiren son dönem böbrek hastalığının ve körlüğün başlıca sebebi diyabet hastalığıdır.”

Görme bulanıklığı diyabetin habercisi

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, çok su içme, çok idrara çıkma, vücutta sıvı kaybı, görmede bulanıklık diyabetin sık görülen belirtileri arasında. Ancak kan şekerinde yükselmenin bulguları her zaman belirgin olmayabilir ve hastalık sinsi bir seyir izleyerek bazen yukarda bahsedilen komplikasyonlar ile hasta ilk defa hastaneye başvurabilir” diye konuştu.

Diyabet tedavisinde sigarayı bırakmak şart!

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Diyabetin tedavisinde kan şekerinin ayarlanması çok önemli ancak yeterli değil. Özellikle tip 2 diyabette tansiyon yüksekliği ve diyabetik dislipideminin de (diyabete bağlı kolesterol) tedavisi şart. Sigara kullanımı varsa mutlaka bırakılması ve obez ise kilo verilmesi gerekiyor. Böylece kardiyovasküler komplikasyonların şiddeti daha etkin olarak azaltılabiliyor” dedi ve ekledi:

“Tip 1 diyabetin tedavisinde insülin, tip 2 diyabetin tedavisinde ise oral antidiyabetik ilaçlar öncelikli olarak kullanılıyor. Tedavide önemli olan, erken teşhis sonrası ilaç tedavisine hemen başlamak ve 3 aylık şeker ortalamasını gösteren hemoglobin A1c düzeylerinin hasta için belirlenen hedefe 3 aylık ölçümlerle en kısa sürede düşürerek tekrar yükselmesini engellemek.”

Bariatrik cerrahi ile kan şekeri regülasyonu mümkün!

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Tip 2 diyabeti ve morbidobezitesi olan hastalarda bariatrik cerrahi olarak adlandırılan operasyonlar yapılarak hastanın hem kilo vermesi hem de kan şekerinin regülasyonu mümkün olabilir. Ancak bu operasyonlarla ilgili risk ve komplikasyonların azaltılabilmesi ve diyabet tedavisinde etkin olabilmesi için, olguların mutlaka bir endokrinoloji uzmanı tarafından önceden değerlendirilmesi gerekir. Bariatrik cerrahi, uluslararası ölçütlere uygun hastalarda başvurulması gereken bir yöntemdir” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:49
  1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
    1. Başkan yardımcısının oğlu trafik..
    2. İnsaflı ve vicdanlı olalım
    3. İspanya Başbakanına suikast girişimi
    4. Çavuşoğlu Twitter'dan tebrik etti!
    5. Çoruh Nehri'nde 180 santimlik dev..
    6. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları..
    7. KPSS sonuçları açıklandı!
    8. Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz
    9. ‘Görev istenmez verilir’
    10. Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı
    11. Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama istemi
    12. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'ın 3..
    13. Suver ve Baran’dan Akit’e ziyaret
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor...
    15. İstanbul'da kaymakamlık binasında..
    16. MHP'den terör devleti ABD'ye sert sözler
    17. Milli muharip uçağı TF-X'de imzalar..
    18. Kadın doktor, uyuşturucu kuryesi çıktı
    19. Murat Kurum'dan çok önemli imar affı..
    20. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Yıl..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...