Diyabet kontrol altında tutulabilen bir hastalık

Tüm Dünya’da 14 Kasım’ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını belirten Diyetisyen Özge Kayhan Özen yaptığı açıklamada, diyabet ile ilgili bilgiler aktardı. Diyabetin önlenebildiği bir hastalık olduğunu ifade eden Özen, bu durumun fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ile sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik

Diyetisyen Özen şunları söyledi:

“Diyabetli bireyler, diyabet yönetimi için eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle 2021-2023 yılları arasında Ulusal Diyabet Federasyonu temasını diyabet bakımına erişim olarak tanımlamıştır. Bu sene ayrıca, insülinin keşfedilmesinin 100. yaşını kutlamaktayız. Diyabet obezite ile çok yakından ilişkilidir, özellikle kilolu olan kişilerin tip 2 diyabet riski yüzde 50’den daha fazladır. Diyabette beslenmenin rolü yadsınamaz. Şeker hastalarının kendilerini iyi ve sağlıklı hissedebilmesi için, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Beslenme tedavileri yaşına, boyuna, fiziksel aktivitelerine sosyo-ekonomik durumuna beslenme alışkanlıklarına göre, bir diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır. Beslenme programları kişiye özel olmalıdır.”

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda da önerilerde bulunan Özen açıklamasında; “Beslenme programındaki öğünler atlamamalı ve yiyecekler zamanında, önerilen porsiyonlarda tüketilmelidir. Pişirme yöntemi olarak, kızartma ve kavurma yöntemleri dışında ızgara, haşlama ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Kan şekerini hızla yükselten rafine şeker, hazır meyve suları, pasta, kek, börek gibi hazır gıdaların yerine posa miktarı yüksek olan kepekli ekmek, bulgur, kuru baklagiller gibi yiyecekler tercih edilmelidir. Diyabet sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebilir, tanı aldıktan sonra ise kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır. Kötü sonuçlarını görmemek için yaşam şeklinizi gözden geçirin ve mutlaka uzman doktor ve diyetisyeninizden yardım alın” ifadelerini kullandı.