Diyabet hastalarına 7 milyar liralık destek

Halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabet, bugünün en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. İnsülin hormonunun etkisizliği veya eksikliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden diyabet, kronik ve ilerleyen bir hastalık. Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşidi bulunan diyabetin önemine dikkati çekmek amacıyla her yıl 14 Kasım ‘Dünya Diyabet Günü’ olarak kutlanıyor.

8.6 milyon hasta var

Türkiye'de hastalıkla ilgili gerekli rapora sahip yaklaşık 650 bin tip 1 ve 8 milyonu aşkın tip 2 diyabet hastası bulunuyor. Bunlardan 80 bini yaşları 18'den küçük olmasıyla dikkati çekiyor.

SGK, önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden bu vatandaşları sağladığı desteklerle yalnız bırakmıyor. Diyabet hastalarının tanı, tedavi, ilaç ve şeker ölçüm çubuklarının bedelleri karşılanıyor, tedavi sürecinde hastalara önemli destek ve imkânlar sunuluyor.

Cerrah bedeli ve aşı da var

Hastaların insülin pompası ve sarf malzemesi, diyabetik ayak yarası tedavisinde kullanılan yara bakım ürünleri, kan şekeri ölçüm çubukları ile diyabetik maküler ödemden kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların bedelleri SGK tarafından karşılanıyor. SGK ayrıca şeker hastalarının kullandığı 171 diyabet ilacının ücretini de vatandaşa yansıtmıyor.

Diyabete bağlı ortaya çıkan diğer hastalıkların tedavi ve ilaç bedelleri ile vücut kitle endeksine göre gerçekleşen obezite cerrahi bedelleri de SGK tarafından karşılanıyor. 2020'de SGK'nın diyabet hastalarına sağladığı tüm sağlık hizmetlerinin tutarı 6,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

SGK'nın diyabet hastalarına getirdiği ücretsiz sağlık hizmetleri arasında bazı aşılar da yer alıyor.

Sağlık raporu olan diyabetli hastaların grip aşısı her yıl, zatürreye karşı koruma sağlayan pnömokok aşısı ise 5 yıl da bir SGK tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda, 2021'de diyabet hastası yaklaşık 550 bin kişinin grip aşısı, yaklaşık 5 bin kişinin ise pnömokok aşısı gideri SGK tarafından ödendi.

Malulen emeklilik imkanı

Diyabet hastalarına getirilen imkânlar arasında malulen emeklilik de bulunuyor. Şeker hastalığının en az üç organına zarar verdiği ve çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen hastalar, en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim gününe sahip olmaları halinde SGK'dan malulen emekli olabiliyor.

En çok gözlere zarar veriyor

Uzmanlar, şeker hastalığının en çok zarar verdiği organların başında gözlerin geldiğini belirterek, tedavi olmayan ve diyetlerine dikkat etmeyen hastalarda körlüğe kadar varan zararların oluşabildiği uyarısında bulunuyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Berker, "Kan şekerinin uzun süre yüksek seyrettiği hastaların gözünde kanama, ödem oluyor. Damarların bozulması körlüğe giden problemleri başlatıyor” derken, diyabet nedeniyle bir gözünü kaybeden Ayhan Pazarlıoğlu ise vatandaşları şu sözlerle uyardı: "Hasta olmama rağmen beslenmeme dikkat etmedim, ilaç kullanmadım. Tedaviyi ihmal ettiğim için sağ gözümü kaybettim."