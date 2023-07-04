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Sağlık Diyabet göz hastalıklarını tetikliyor
Sağlık

Diyabet göz hastalıklarını tetikliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-04 11:46:00 -
Diyabet göz hastalıklarını tetikliyor

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle Türkiye'deki diyabet hastaların sayısı giderek artıyor. Uzmanlar ise diyabetin göz hastalıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Aşırı susuzluk, açlık hissi, ağızda kuruma tüm bunlar diyabetin habercisi olabilir.

Türkiye'de milyonlarca kişide diyabet görülüyor. Uzmanlar, görme kaybına bile neden olabileceğini söylüyor. Yorgunluk, bulanık görüş, nefes alma zorlukları da diyabetin habercisi olabilir.

Yapılan araştırmalara göre 2030’a kadar Türkiye’de diyabetli hasta sayısının 6.5 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Uzmanlar kalıcı bir tedavisi olmayan diyabet hastalarına dengeli beslenme, sağlıklı bir yaşam ve düzenli spor yapmalarını öneriyor.

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