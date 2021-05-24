Divriği pilavı nasıl yapılır? Sivas pilavı gerekli malzemeler
Tam ölçülü Divriği pilavı | Sivas'a ait geleneksel lezzetlerden olan Divriği pilavını merak edenler için leziz bir tarifle geldik. Peki, Divriği pilavı için hangi malzemeler gerekli?
Geleneksel bir lezzet arıyorsanız; Divriği pilavının mutlaka denemelisiniz.
Divriği pilavı tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 1 su bardağı et suyu
- 150 gram kuzu eti
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su
- bardağı badem
- 1 su bardağı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı limon suyu
- 1 adet soğan
- Karabiber
- Yenibahar
- Tuz
Divriği pilavı nasıl yapılır?
Pirincin içine bir miktar tuz ve limon suyu ekleyip yaklaşık yarım saat suda bekletin.
Kuzu etini doğrayıp haşlayın.
Bademi ise az miktarda tereyağında kavurun.
Soğanı rendeleyin ve pilav tenceresinde tereyağıyla kavurun.
Nohut, kuş üzümü baharat ve eti ekleyin.
Malzemeleri güzelce kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edin.
Su kaynayınca pirinç, badem ve tuz ekleyin.
Ocağı kısın ve tencerenin kapağını kapatın.
Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.