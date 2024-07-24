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Siyaset Divan’ın Filistin kararı uygulansın
Siyaset

Divan’ın Filistin kararı uygulansın

Yeniakit Publisher
2024-07-24 16:56:00 -
Divan’ın Filistin kararı uygulansın

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne ilişkin konuştu.

Yüksel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin şunları söyledi: “Verilen danışma görüşü kararından sonra, Filistin topraklarında ve Filistin halkına yönelik olarak uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesini sağlamak sadece UAD’nin görevi değil, buradan çıkan kararları uygulaması gereken tüm uluslararası toplumun görevidir. (İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik) Başvuruya ilişkin hukuki ve teknik çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlayarak bu başvuru metnimize son halini vereceğiz. Yani kısa süre içerisinde de müdahillik başvurumuzu Divan’a yapacağız.”

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