Divan’ın Filistin kararı uygulansın

Yüksel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin şunları söyledi: “Verilen danışma görüşü kararından sonra, Filistin topraklarında ve Filistin halkına yönelik olarak uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesini sağlamak sadece UAD’nin görevi değil, buradan çıkan kararları uygulaması gereken tüm uluslararası toplumun görevidir. (İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik) Başvuruya ilişkin hukuki ve teknik çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlayarak bu başvuru metnimize son halini vereceğiz. Yani kısa süre içerisinde de müdahillik başvurumuzu Divan’a yapacağız.”