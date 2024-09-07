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Kadın - Aile Dişlerinizi bu yağlarla fırçalayın ve ömür boyu dişçiye gitmeyin! Tıbbı bitki özleri ne çürük ne bakteri bırakıyor!
Kadın - Aile

Dişlerinizi bu yağlarla fırçalayın ve ömür boyu dişçiye gitmeyin! Tıbbı bitki özleri ne çürük ne bakteri bırakıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 01:11:00 - 2024-09-07 01:15:14
Dişlerinizi bu yağlarla fırçalayın ve ömür boyu dişçiye gitmeyin! Tıbbı bitki özleri ne çürük ne bakteri bırakıyor!

Bitki özleri alternatif tıpta ve aromaterapide sıklıkla kullanılıyor ve bildiğiniz gibi faydaları saymakla bitmez. Muhtemelen bilmediğiniz şey bu bitki özlerinin dişlerinize ne kadar iyi geleceği. Ağız bakımı incelik isteyen ve dikkat gerektiren bir günlük rutindir. Kullandığınız ürünlerin kalitesi kadar içeriklerinin olduğuna da dikkat etmelisiniz.

Bitki özleri alternatif tıpta ve aromaterapide sıklıkla kullanılıyor ve bildiğiniz gibi faydaları saymakla bitmez. Muhtemelen bilmediğiniz şey bu bitki özlerinin dişlerinize ne kadar iyi geleceği. Hatırlarsanız, daha önce de ağız sağlığınızı korumayı kolaylaştırmak için başka bir içerik paylaşmıştık, eğer dilerseniz o içeriğimize de buradan ulaşabilirsiniz.

Plak, leke ve bakteri oluşumunu engellediğini hatta diş ve diş etlerinizi daha sağlıklı hale getirdiğini zamanla siz de göreceksiniz. En etkili iki yağımız çay ağacı yağı ve karanfil yağı.

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağında bakteri, virüs ve mantar kaynakları hastalıkları önleyen doğal özellikler bulunur. Bu sebeple, ağız kokusu ve ağız içi tüm sorunlarınızda, ağzınızı temiz tutmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çay ağacı yağında bakteri, virüs ve mantar kaynakları hastalıkları önleyen doğal özellikler bulunur. Bu sebeple, ağız kokusu ve ağız içi tüm sorunlarınızda, ağzınızı temiz tutmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Karanfil Yağı

Karanfil yağı diş hekimlerinin ağzınızı uyuşturmak için kullandığı yapay bileşenin aynısını doğal olarak barındırıyor. Ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde ağız sağlığı için harika bir araç oluyor.

Bu iki yağı her gün karıştırarak kullandığınızda, kısa süre içerisinde ağız sağlığınızda ciddi farklılıklar meydana gelecek. Tek yapmanız gereken birer damla çay ağacı ve karanfil yağını, taşıyıcı bir yağ olan hindistancevizi yağıyla birleştirip dişlerinizi bununla fırçalamak.

Siz diş sağlığınızı nasıl koruyorsunuz? Yöntemlerinizi bizimle paylaşın!

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