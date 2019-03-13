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"Dişlerdeki kırık problemine dikkat"

Diş Hekimi Zafer Kazak dişlerdeki kırık problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:24
"Dişlerdeki kırık problemine dikkat"

Diş Hekimi Zafer Kazak dişlerdeki kırık problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

 

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Dişlerin şekillerini ve renklerini kalıcı bir şekilde değiştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Kişinin beklentisine, diğer diş ve dişetleri ile dudak yapısına uyum sağlayabilen parlak, düzgün ve doğal gülüşlere sahip olmalarını sağlayan çok ince porselenlerdir. Laboratuvar ortamında hazırlanan laminalar diş hekimi tarafından dişin ön yüzeyine yapıştırılır. Dişlerin arasındaki boşlukların kapatılması, diş boylarının uzatılması ve yeniden şekil verilmesi gerekiyorsa, kırık veya çatlak dişlerin tedavisi için, diş rengini beğenmeyen, antibiyotik nedeni ile renklenmiş dişleri olan ve kalıcı beyazlık isteyen hastalarda, gülüşünü beğenmeyen hastalar da gülüş tasarımı amacıyla, hafif çapraşık dişlerin düzeltilmesinde porselen kaplamalara alternatif olarak kullanılabilir” dedi.

 

Porselen laminaların tamamlanması için en az 2 seansa ihtiyaç olduğunu ifade eden Dt. Kazak, “Randevunun uzunluğu dişin durumuna ve kaç adet laminanın hazırlanacağına göre değişir. Eğer dişetlerinin estetiği ile ilgili başka işlemler de gerekiyorsa önce dişeti tedavileri tamamlanmalı, daha sonra laminalar ile ilgili aşamalar geçilmeli. İşlem sırasında genellikle ağrı duyulmaz. Ancak bazı durumlarda lokal anestezi yapılarak hastanın işlem sırasında ağrı duymaması sağlanabilir. İşlem sonrası ise yapıştırma seansına kadar dişinizi korumak amacıyla geçici laminalar yerleştirilecektir. Bu nedenle bir sonraki seansa kadar hasta estetik bir sorun yaşamaz ve hassasiyet önlemiş olur” diye konuştu.

 

İlk seansta porselen laminaların daha sonradan yerleştirilebilmesi için diş yüzeyinin hazırlanacağını kaydeden Dt. Kazak, “Dişin ön yüzeyinden yaklaşık 0,3-1 milimetre kalınlığında mine dokusu kaldırılıp ölçü alınacaktır. Bu ölçüden de dişe uygun renk ve formda, gülüşü tamamlayacak, hemen hemen yaprak kalınlığında porselen laminalar yapılacak ve dişe uygun renkte özel yapıştırıcılar ile yapıştırılacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:24
  1. doğa

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