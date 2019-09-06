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Dişlerde oluşan problemlere dikkat

Dt.

06 Eylül 2019 Cuma 10:14
Dişlerde oluşan problemlere dikkat

Dt. Fatih Erkün, dişlerde oluşan problemler hakkında uyarılarda bulundu.


Diş Hekimi Fatih Erkün, “Porselen Lamineler, özel olarak yapılmış, kontakt lens kalınlığında diş renginde kabuklar olup, doğal dişinizin üzerine yapıştırılır. Renksiz ve şeffafa yakındırlar ve bu nedenle üzerine yapıştırılan dişin şekline, büyüklüğüne, rengine ve uzunluğuna uygun olarak doğal bir görünüm verirler. Porselen lamineler rengi bozulmuş, yıpranmış ya da çapraşıklaşmış dişler gibi problemlere çözümdür. En basit ve en çok bilinen kozmetik işlemlerden biri olan diş beyazlatma; üzerinde sarı, kahverengi ya da turuncu lekeler olan dişlerde en etkili yöntemdir. Dişler diş hekiminin muayenehanesinde beyazlatılabileceği gibi diş hekiminiz size evde kullanılabilecek ve ağzınıza uygun olarak hazırlanmış bir ağız koruyucuyu da içeren kiti önerebilir. Her iki seçenek de hidrojen peroksitin bir formunu kullanarak lekeleri temizler ve dişleri parlatır” dedi.


Koyu metal amalgam dolguların zaman içinde kimyasal değişikliklere uğradığından değiştirilmelerinin gerektiğini ifade eden Dr. Erkün, “Ayrıca uzun vadede dişin çatlayıp ayrılmasına neden olabilirler. Diş rengindeki dolgular doğal dişiniz ile renk olarak çok uyumlu olduklarından, neredeyse fark edilmezler. Buna ek olarak gümüş dolgulardan daha güçlü ve uzun ömürlüdürler. Bonding dişteki kırık ve çatlakları onarmak ya da özellikle ön dişlerde şekil bozuklukları ve ayrıklıkları birleştirmek için kullanılır. Önce yapıştırılacak kompozit malzemenin rengi ile doğal dişinizin rengi birbirine uyumlu hale getirilir. Daha sonra dişinize yapıştırma malzemesinin sıkı yapışmasını sağlamak için bir jel sürülür. Kompozit malzeme uygulandıktan sonra dişe oturtulup, özel dalga boyuna sahip ışıkla sertleştirilir. Daha sonra da doğal görünüm için parlatılır. Bonding küçük alanlar üzerinde etkilidir çünkü daha geniş alanlar kırılmaya müsaittir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:14
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