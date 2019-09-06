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Dişler için süper besinler

Diş Hekimi Mahmut Genç, dişlerin her daim sağlıklı olması için ağız ve diş bakımının yanı sıra tüketilen besinlere ve içeceklere de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, diş dostu besinler ve dişlere zarar veren besinler konusunda uyardı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:57
Dişler için süper besinler

Diş Hekimi Mahmut Genç, dişlerin her daim sağlıklı olması için ağız ve diş bakımının yanı sıra tüketilen besinlere ve içeceklere de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, diş dostu besinler ve dişlere zarar veren besinler konusunda uyardı.


Dişlerimizin en önemli görevinin hiç kuşkusuz beslenme olduğunu dile getiren Diş Hekimi Mahmut Genç, “Vücudumuz için aldığımız gıdalar ilk olarak ağız yoluyla alınır ve dişlerin öğütme ve parçalama fonksiyonu ile sindirilebilir bir hal almaktadır. Genel vücut sağlığımız için besinleri tüketmek ve dengeli beslenmek zorundayız. Tükettiğimiz gıdalar içerisinde dişlerimize son derece yararlı gıdalar olmakla birlikte diş sağlığımızı olumsuz etkileyen gıdalarda bulunmaktadır” diye konuştu.


Diş Hekimi Mahmut Genç, diş sağlığı için faydalı ve zararlı besinleri şöyle sıraladı:


“Süt ve Süt Ürünleri: Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımızda 1. sıradaki besinlerdir. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir.. Peynirlerin bazik özelliklerinden dolayı ağızdaki asidik ortam nötürlenir ve asitlerin diş çürüğüne neden olması önlenir.


Meyve ve Sebzeler: Sebze ve meyveler içerdikleri mineraller ve vitaminler ile diş sağlığını koruyan görev üstlenirler. Diş eti sağlığı için nar ve c vitamini içeren portakal mandalina gibi meyveler tüketilmelidir. Dişlerin doğal beyazlığına kavuşması için muz kabuğu kolay ve pratik bir yöntemdir. Ancak içerdikleri şeker sebebi ile aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.


İçecekler: İçme suyu, yeşil çay ve diğer bitkisel çaylar içerisindeki aksioksidanlar ve antibakteriyel özellikleri sebebi ile diş ve dişeti sağlığı için yararlı içeceklerdir. Şekersiz tüketilmeleri durumunda yararları kanıtlanmıştır. Asitli içecekler diş minesi üzerinde aşındırıcı özelliklerinden dolayı ve çürüğe sebep olmaları sebebi ile tüketilmemesi gereken içeceklerdir.


Diş sağlığınız için zararlı besinler: Dişler için en zararlı besinler şeker içerenler ve şekerli asitli içeceklerdir. bu gıdaların tüketilmesi ile ağız içindeki bakteriler bu şekeri tüketir ve asit oluşturur. Bu asit diş sert dokuları üzerinde yıkıma sebep olur ve çürüklerin başlamasına sebep olur. Bu gıdalar tüketilmemeli veya tüketildikten sonra ağız bakımı dikkatlice yapılmalıdır. Diş ve dişeti sağlığımız için beslenmemize özen göstermeli ve ağız bakımımızı aksatmamamız gerekiyor. Günde en az 2 kere dişlerimizi 2 dakika fırçalamalı ve mutlaka 6 ayda bir diş doktorumuza kontrole gitmeliyiz.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:57
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