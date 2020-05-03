Disleksi nedir? | Disleksi belirtileri nelerdir?

Ebeveynler son dönemde sık sık disleksinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Aileler “Disleksi nedir?” , “Disleksi nasıl anlaşılır?” , “Disleksi nasıl belli olur?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Disleksi nedir?

Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Disleksi en yaygın öğrenme güçlüğüdür ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin yüzde 80'inde disleksi bulunmaktadır.

Disleksi, öncelikle okuma ve yazma becerilerini etkileyen bir öğrenme farkıdır. Ancak, yalnızca bu becerileri etkilemez. Disleksi aslında bilgi işlemeyle ilgilidir. Disleksik insanlar öğrendiklerini ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasını etkileyebilecek gördükleri ve duydukları bilgileri işlemekte ve hatırlamakta zorlanabilirler. Disleksi, örgütsel beceriler gibi diğer alanları da etkileyebilir.

Disleksi belirtileri nelerdir?

Disleksi hastalığı doğumsal olarak ortaya çıkabileceği gibi, doğum sonrasında travmatik olarak da ortaya çıkabilir. Doğuştan görülen disleksi hastalığı, doğum öncesinde veya doğum anında gelişebilecek komplikasyonlardan kaynaklanabilir. Ancak hastalığın belirtilerinin anlaşılması ilkokul dönemlerine denk gelir. Çünkü ilkokul çağında okuma yazmayı öğrenmeye başlayan çocuk akranlarına göre daha yavaş okur, yazar ve okumalarında hece atlamaları görülür. Birbirine benzeyen harflerin yazımında güçlük çeker ve çoğunlukla bunları karıştırır. Aynı zamanda okurken "d" harfini "b" harfi ile, "p" harfini "g" harfi ile karıştırması olasıdır. Hafızasının akranlarına göre daha zayıf olması nedeniyle, önceki derslerde işlenen konuları daha az hatırlar veya hatırlamakta güçlük çeker. Genel olarak bu belirtilerin görüldüğü ilkokul çağı çocuklarının disleksi hastalığı açısından değerlendirilmesi önemlidir. Genel olarak disleksi belirtileri:

Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması,

Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin yaşanması,

İlkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması,

Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması,

İnce kas becerilerinde koordinasyon zayıflığı nedeniyle akranlarına göre fiziksel aktivitelerinin daha zayıf olması,

Akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma,

Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması,

Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma disleksi hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer alır.

Disleksi tedavisi var mı?

Disleksi bir hastalık değildir. Normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin öğrenme stillerinin farklı olması nedeniyle potansiyellerinin altında başarı göstermeleri durumudur. Disleksi bir hastalık olmadığı için herhangi bir ilaç tedavisi de yoktur. Tedavi süreci akademik destek ile gerçekleşir. Bu akademik destek birey için hazırlanan eğitsel bir program ile başlar. Bu eğitsel program bireyin eksikliklerine göre hazırlanır. Birey disleksi semptomlarını tolere edebilene kadar akademik desteğe devam edilir.