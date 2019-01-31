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Dışkı sever Celal Şengör'e 'dangalak' tepkisi! 'Böylelerine itibar edilmemeli'

Jeoloji uzmanı Prof. Celal Şengör'ün organ bağışıyla ilgili sarf ettiği sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ bağışının 'dangalaklık' olduğunu söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

31 Ocak 2019 Perşembe 14:12
Dışkı sever Celal Şengör'e 'dangalak' tepkisi! 'Böylelerine itibar edilmemeli'

Jeoloji profesörü Celal Şengör'ün organ bağışıyla ilgili tartışmalı söylemine tıp camiasından da tepki geldi. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ bağışının 'dangalaklık' olduğunu söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Organ nakli alanında uzman isimlerden Alper Demirbaş, Euronews Türkçe'ye verdiği demeçte Şengör'ün açıklamalarını talihsiz olarak değerlendirdi. Türkiye'de organ yetmezliği nedeniyle her 3 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Demirbaş, binlerce hastanın transplantasyon sayesinde kurtarılabileceği belirtti.

Demirbaş ayrıca, bu hastalara hitaben 'dangalak' kelimesinin kullanılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Herkesin organ bağışı konusunda kendi görüşünün olmasına saygı duyduğunu da söyleyen cerrah, Şengör'ün söz konusu açıklamalarıyla Türkiye'de organ bağışını teşvik etmeye yönelik çalışmaları yaraladığını savundu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:12
  1. Celal Şengör
  2. Dışkı yiyen Celal Şengör
  3. Organ bağışı
  4. dangalak tepkisi
  5. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş

YORUM YAZ

  • yorumcuyorumcu1 sa önce
    Bu dangalak profesör olmuşsa, YÖK, YOK hükmündedir.
  • NagehanNagehan1 sa önce
    Dışkı yiyen, hergele gibi laflar müslümana değil
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    O dangalak bir gün bir organa MUHTAÇLIK duyar, bekleyip göreceğiz.
  • yakubyakub1 sa önce
    organ donörlügü hakkinda milletinde kafasini iyicene karisti, bir cok hoca bagzi kaynaklara dayandirip bunun günah oldugunu ve vebali oldugunu söylüyor, mesela cevat hoca...

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