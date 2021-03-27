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Gündem Dışişleri’nden Myanmar’a kınama
Gündem

Dışişleri’nden Myanmar’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe yönetiminin halka uyguladığı şiddeti kınayarak, siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 21:11:00 -
Dışişleri’nden Myanmar’a kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi. Sivillere karşı aşırı şiddetin kuvvetle kınandığı açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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