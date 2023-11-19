  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Gündem

Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Yeniakit Publisher
2023-11-19 02:10:00 -
Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Al-Fakhoora okuluna yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in bu saldırısı, Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır.

Gazze'de, son beş haftada İsrail’in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır. İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır. İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir. Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki!

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına "istifa" çağrısı
ABD'de Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına "istifa" çağrısı

Dünya

ABD'de Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına "istifa" çağrısı

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! İlişkiler geriliyor
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! İlişkiler geriliyor

Dünya

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! İlişkiler geriliyor

Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki
Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki

Gündem

Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki

Hakan Fidan'dan çok önemli çağrı
Hakan Fidan'dan çok önemli çağrı

Gündem

Hakan Fidan'dan çok önemli çağrı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23