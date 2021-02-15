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Gündem Dışişleri'nden 'DTÖ' açıklaması
Gündem

Dışişleri'nden 'DTÖ' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü'ne Nijeryalı aday Ngozi Okonjo-Iweala'nın atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:04:00 -
Dışişleri'nden 'DTÖ' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir devam etmekte olan DTÖ Genel Direktörlüğü seçim sürecinin, seçimlerde en çok desteği alan Nijeryalı aday Ngozi Okonjo-Iweala'nın 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen DTÖ Genel Konseyi'nde yeni DTÖ Genel Direktörü olarak atanmasıyla neticelenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Nijerya Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra, Dünya Bankası'nda Başkan Yardımcılığı dahil olmak üzere üstlenmiş olduğu görevler itibarıyla ekonomi ve diplomasi alanlarında zengin bir birikime sahip olan Sayın Okonjo-Iweala'yı tebrik ediyor, kendisinin DTÖ'deki çalışmalarında da başarı göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Bahse konu seçim sürecinin, son tahlilde, DTÖnün çalışma esaslarının temelini teşkil eden oydaşma ilkesi çerçevesinde sonuçlanmış olmasını da ayrıca önemli buluyoruz" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu bakımdan, seçim sürecinde kampanya yürüten tüm adaylara da Örgüt'ün vizyonu ile çoğulcu ve demokratik yapısına katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, kural-temelli çoktaraflı serbest ticaret sistemine desteğimizi yineliyoruz. DTÖ'nün bizatihi örgüt olarak reform ihtiyaçları bulunmakta, bu bakımdan sağlanacak ilerlemeler, gelişmişlik derecesi ne olursa olsun bütün üyelerin çıkarına olacaktır. Kalkınma konularının ilerletilmesi, tarım sektöründe daha adil koşullar yaratılması, balıkçılık sübvansiyonları başta olmak üzere, müzakerelerin hızlandırılması ve Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması'nın iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde süratle sonuçlandırılmasında fayda görüyoruz."

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