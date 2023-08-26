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Gündem Dışişleri'nden cami saldırısına kınama
Gündem

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2023-08-26 22:08:00 -
Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan kundaklama saldırısına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan şöyle: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Sözkonusu menfur saldırıyla, GKRY’de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisi eklenmiştir.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir.
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