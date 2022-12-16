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Gündem Dışişleri'nden Bosna-Hersek için tebrik mesajı
Gündem

Dışişleri'nden Bosna-Hersek için tebrik mesajı

Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bosna-Herkes’e AB adaylık statüsü verilmesinden dolayı Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Herkes’i tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 01:13:00 -
Dışişleri'nden Bosna-Hersek için tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bosna-Herkes’e AB adaylık statüsü verilmesinden dolayı Bosna-Herkes’i tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “14-15 Aralık 2022’de Brüksel’de gerçekleştirilen AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bosna-Hersek’e AB adaylık statüsünün verilmesinden dolayı Bosna-Hersek’i tebrik ediyoruz. Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar’da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir. Bu çerçevede, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek vermiştir. Bu itibarla, AB’nin sözkonusu kararını memnuniyetle karşılıyor, bu kararın Bosna-Hersek’in ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını düşünüyoruz. Kararda belirtilen şartların Bosna-Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıyor ve AB’nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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