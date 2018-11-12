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Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde meydana gelen yangın felaketi ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kaliforniya Eylaleti'nde meydana gelen felaketten dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine koyduğu açıklama şöyle:

"ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde devam eden yangının büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmasından üzüntü duyduk.

Bu felaket sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Başsağlığı mesajı

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