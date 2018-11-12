Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde meydana gelen yangın felaketi ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.12 Kasım 2018 Pazartesi 17:23
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kaliforniya Eylaleti'nde meydana gelen felaketten dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine koyduğu açıklama şöyle:
"ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde devam eden yangının büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmasından üzüntü duyduk.
Bu felaket sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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