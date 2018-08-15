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Dışişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını kınadı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:46
Dışişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de bugün düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

48 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ 67 KİŞİ YARALANMIŞTI

"Kabil’de bugün bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." Kabil’de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:46
  1. Afganistan
  2. Dışişleri Bakanlığı

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