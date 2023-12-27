  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilçemizde sınırsız enerji kaynağı! Türk bilim insanından heyecanlandıran sözler

Bu kez petrol ve doğalgaz değil! Bir il nefesini tuttu, yerin altından fışkırması an meselesi

Ülker'e Starbucks üzerinden algı operasyonu! Murat Ülker'den yalanlara jet cevap

Türk-İş'ten son dakika asgari ücret çıkışı! Masadan kalkarız

2023'te en çok bunları konuştuk! Bu saldırılar tüm dünyayı tehdit etti

İki dev market iflas etti! 600'e yakın şubesi apar topar kapandı

Emekliye seyyanen zam müjdesi! Detayları açıklandı!

Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

Ortalık ayağa kalkacak! Rusya'dan skandal İHA hamlesi

Yeniden ortaya çıktılar! O ilimizde saatlerce daire çizmeye başladılar, herkes tedirgin
Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a ziyaret uyarısı!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a ziyaret uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 21:43:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a ziyaret uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşananlar sebebiyle vatandaşlara zorunlu halle dışında seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sudan’da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan’a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” denildi.

Sudan’da bulunan Türk vatandaşlarının ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmesi istenen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

“Halen Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır. Halihazırda Port Sudan’da faaliyet gösteren Hartum Büyükelçiliğimiz ile +249 90 094 2738 no’lu acil durum hattından ve [email protected] e-posta adresinden iletişim kurmak, yahut Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’yle +90 312 292 29 29 no’lu telefon üzerinden temasa geçmek mümkündür”

Sudan’da Kızılhaç konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
Sudan’da Kızılhaç konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Dünya

Sudan’da Kızılhaç konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sudan'ın doğusundaki Gadarif'te olağanüstü hal ilan edildi
Sudan'ın doğusundaki Gadarif'te olağanüstü hal ilan edildi

Dünya

Sudan'ın doğusundaki Gadarif'te olağanüstü hal ilan edildi

Türkiye'den Filistin açıklaması
Türkiye'den Filistin açıklaması

Gündem

Türkiye'den Filistin açıklaması

Sudan'da iç savaş batıdan doğuya yayılıyor iddiası dünyayı tedirgin etti! İlişkin detaylar
Sudan'da iç savaş batıdan doğuya yayılıyor iddiası dünyayı tedirgin etti! İlişkin detaylar

Dünya

Sudan'da iç savaş batıdan doğuya yayılıyor iddiası dünyayı tedirgin etti! İlişkin detaylar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23