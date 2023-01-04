Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı! 'Türkiye her zaman yanınızda'

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Somali’nin Hiiraan bölgesinin Mahas şehir merkezinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.

Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.