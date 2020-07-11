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Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 22:15:23 -
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de kayıp olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nepal halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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