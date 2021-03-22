  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen kaşınıyorlar! Yunan medyasından skandal manşet: ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor

Dün Mor Çete, bugün Boğaziçililer: Art arda 'direniş' çağrıları

Türkiye haçlı dayatmasını feshetti diye Alman rahatsız oldu Hitler’in torunlarından, eşitlik dersi verme çabası

Uzman isimden korkutan uyarı: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

Hem milleti ayrıştırıyorlar hem de HDP ile birleşip AK Parti’yi suçluyorlar! Aytun Çıray’dan bölücülük kokan mesaj

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Darbe sonrası Arakanlı Müslümanlardan özür dilediler

Bir zamanlar CHP'lilerin tecavüz ettiği kadınlara "yollu" diyen de kendisi! Fesat proje uçtu Can'cık algıya başladı

İran ve Rusya ile gerilen ABD, 3 ülkeyi yanına aldı! Bölgeye geniş çaplı hareket

Paşinyan'dan olay itiraf: Rusya'dan cephanesiz olarak satın aldık

İdlib'te hain saldırı! 6 sivil öldü 16 kişi yaralandı
Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin sözleşmeden çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 00:38:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair uluslararası tepkilere yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında kadının yanında olduğu vurgulanarak "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin kadına karşı şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanmış bir sözleşme olduğu belirtildi.

"Kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır"

Bununla beraber, sözleşmenin içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamaların kamuoyunda hassasiyet yarattığı ve eleştirilere neden olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esasen Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede sözleşmeye ilişkin tartışmalar yaşanmakta olup, sözleşmeyi imzalayan bazı ülkeler onaylamaktan imtina etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sözleşmeden çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır.

Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir."

Konsey üyesi Rusya ve Azerbaycan sözleşmeyi imzalamayı reddetti

Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi 2011'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 121. toplantısında kabul edilmişti.

Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe koyulurken, Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzalamış ancak yürürlüğe koymamıştı.

Avrupa Birliği, sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzalarken, Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Azerbaycan sözleşmeyi imzalamayı reddetmişti.

İstanbul Sözleşmesi'nin bazı maddeleri Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ve geleneksel aile değerlerine zarar verdiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.

Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Dünya

Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Mahir Ünal açıkladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden ayrıldı?
Mahir Ünal açıkladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden ayrıldı?

Gündem

Mahir Ünal açıkladı! Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden ayrıldı?

İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!
Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!

Gündem

Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BUSKİ’den ‘Dünya Su Günü’ ziyaretleri
Yerel

BUSKİ’den ‘Dünya Su Günü’ ziyaretleri

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yedikardeş, Mesut Boz, Devrim İzgi ve İsmail Gerim’den oluşan BUSKİ heyet..
Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı
Yaşam

Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evsiz bir genç yardım istemek için durduğu araçtaki şahıslar tarafından bacağından vurularak hastaneye kaldı..
Uzman isimden çarpıcı açıklama! Darbe sonrası Arakanlı Müslümanlardan özür dilediler
Dünya

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Darbe sonrası Arakanlı Müslümanlardan özür dilediler

İngiltere'de yaşayan Uzman Akademisyen Maung Zarni, Myanmar'daki askeri darbenin, Arakanlı Müslümanlarla ilgili ulusal bilincin değişmesini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay