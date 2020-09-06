Dışişleri Bakanlığından İsrail'le diplomatik ilişki başlatmaya hazırlanan Kosova'ya çağrı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından Kosova ve İsrail'in karşılıklı tanınmasının yanı sıra Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasınında taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlali teşkil edecek böyle bir adımın Kosova makamları tarafından bile dikkate alınması hayal kırıklığı yaratıyor. "ifadesi kullanıldı.

Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceğinin çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kosova yönetimini, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü zayıflatacak ve ayrıca Kosova'nın gelecekte diğer devletler tarafından tanınmasını engelleyebilecek bu tür adımlardan kaçınmaya yönelik bu kararlara uymaya çağırıyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ettiğini ve Sırbistan'ın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Trump, Twitter paylaşımında da "Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.