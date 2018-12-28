Dışişleri Bakanlığından İsrail tepkisi: Kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa etmesine ilişkin "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yayımladı.28 Aralık 2018 Cuma 00:23
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa etmesine ilişkin "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yayımladı.
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