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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt gazetesi ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü'ne tepki:
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt gazetesi ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü'ne tepki:

"Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayımlanan haber tamamen hayal mahsulüdür" - "Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:09:30 -
Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt gazetesi ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü'ne tepki:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu bildirdi.

Aksoy, Alman gazetesinde yer alan haber ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün buna dayanarak yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yazılı yanıt verdi.

Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."

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