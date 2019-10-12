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Dışişleri Bakanlığından ABD'ye yaptırım cevabı: Atılacak her adıma karşı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara ilişkin, "Atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadesini kullandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 06:47
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye yaptırım cevabı: Atılacak her adıma karşı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara ilişkin, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.

Bakanlık sözcüsü Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, olası yaptırımlara Türkiye'nin misliyle karşılık vereceğinin altını çizdi.

Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Aksoy şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Trump imzalayacak

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurmuştu.

Mnuchin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Trump'ın Suriye'deki Barış Pınarı Harekatından"endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir DEAŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullanmıştı.

"Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurgulamıştı.

Mnuchin, "(Türkiye'nin) Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları ve kendilerine yaptırım gelebileceğini konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. Ancak bu bize verilen en geniş başkanlık yetkileri olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 06:47
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